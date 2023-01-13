В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях работает карта ПСБ «Для своих»

Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Вся процедура займет несколько минут. ПСБ первым из крупных федеральных банков начал системно работать на новых территориях, сумев в кратчайшие сроки развернуть широкую сеть отделений для комплексного обслуживания населения и бизнеса. Сегодня размер сети ПСБ на всех четырех новых территориях превышает 200 отделений. Банк продолжает поэтапно расширять спектр финансовых продуктов и услуг и активно участвует в развитии современной социально-экономической и платежной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов.