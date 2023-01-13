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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях работает карта ПСБ «Для своих»

Сегодня, 13:16
Фото: ПСБ
Для жителей присоединенных Херсонской и Запорожской областей и республик ДНР и ЛНР Промсвязьбанк начал выдавать социальную карту «Для своих», расширив тем самым спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России.

У карты «Для своих» достаточно широкий функционал, она работает не только в качестве универсального средства для безналичной оплаты товаров и услуг, но и является инструментом социальной защиты - карта обеспечивает бесперебойную выплату пенсий, социальных выплат и пособий, по ней также можно делать переводы близким, оплачивать услуги ЖКХ, сотовых операторов и многое другое.

Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. При желании клиенты могут подключить бесплатную услугу смс-информирования. Более того, по карте можно без комиссии снимать денежные средства в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории РФ.

Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Вся процедура займет несколько минут.  ПСБ первым из крупных федеральных банков начал системно работать на новых территориях, сумев в кратчайшие сроки развернуть широкую сеть отделений для комплексного обслуживания населения и бизнеса. Сегодня размер сети ПСБ на всех четырех новых территориях превышает 200 отделений. Банк продолжает поэтапно расширять спектр финансовых продуктов и услуг и активно участвует в развитии современной социально-экономической и платежной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов.

#Анна Петрова
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