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Posted 13 января 2023, 12:48

Published 13 января 2023, 12:48

Modified 13 января 2023, 12:50

Updated 13 января 2023, 12:50

В Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварии

13 января 2023, 12:48
В Ростове-на-Дону 13 января из-за коммунальной аварии и ремонта без тепла остались жители домов в центре города и на Западном, сообщили в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей»

Утром в пятницу коммунальная авария произошла на тепловых сетях в районе дома № 9 по улице Стабильной. На время ремонта горячую воду и отопление отключили по нечетной стороне Стабильной в домах 9 — 21/1 и по Жмайлова в домах 4/2 — 4/12.

Дефект на обратном трубопроводе в ночь на пятницу выявили в районе частного дома № 134 по улице Красных Зорь, из-за чего отключили тепло в 16-ти частных домах и одном многоквартирном.

Также 13 января в районе жилого дома №20 по Крепостной обнаружили вытекание теплоносителя. На время ремонтных работ снизили подачу тепла в ряде многоквартирных домов по Большой Садовой, Пушкинской, Крепостной, Суворова, Журавлева, Станиславского, Очаковской и Красных Зорь. Также снизили подачу теплоносителя в частных домах по Седова, Очаковской, Станиславского, Красных Зорь, Крепостной и Нахичеванскому.

О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.

Ранее в Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы.

 

 

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