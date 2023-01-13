В Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварии

Утром в пятницу коммунальная авария произошла на тепловых сетях в районе дома № 9 по улице Стабильной. На время ремонта горячую воду и отопление отключили по нечетной стороне Стабильной в домах 9 — 21/1 и по Жмайлова в домах 4/2 — 4/12.