Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
В пятницу, 13 января, в 07.40 мск на улице Белорусской, 161 в Ростове-на-Дону произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, 49-летний водитель Lada Largus, принадлежащей «Почте России», сбил несовершеннолетнюю девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии девочку доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, а пресс-служба УФПС Ростовской области «Почты России» сообщила об отстранении водителя до выяснения обстоятельств аварии правоохранительными органами.
Напомним, в сентябре другой автомобиль «Почты России» задавил 14 баранов.