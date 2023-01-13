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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе

Сегодня, 10:50
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
В Ростове автомобиль сотрудника «Почты России» сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе 13 января, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В пятницу, 13 января, в 07.40 мск на улице Белорусской, 161 в Ростове-на-Дону произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. 

По предварительной информации, 49-летний водитель Lada Largus, принадлежащей «Почте России», сбил несовершеннолетнюю девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. 

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В результате аварии девочку доставили в больницу с травмами разной степени тяжести,  а пресс-служба УФПС Ростовской области «Почты России» сообщила об отстранении водителя до выяснения обстоятельств аварии правоохранительными органами. 

Напомним, в сентябре другой автомобиль «Почты России» задавил 14 баранов.

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