Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Воду отключат в границах угол Ленина и Шеболдаева - угол Герасименко и Ашхабадский - Ашхабадский, 4 - Погодина, 5/3 – Ленина, 46 А – Ленина, 24 – Ленина, 101 – Ленина, 99 – 97 до Шеболдаева.
Воду отключат с 08.00 17 января до 04.00 мск 18 января из-за строительства водопроводной линии на проспекте Ленина.
Ранее в Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром. В реке Дон из-за морозов стали появляться ледяные кристаллы, что вызвало перебои в подаче воды. В в распределительной сети города повысили давление, чтобы исправить ситуацию. но избежать проблем все равно не удалось.