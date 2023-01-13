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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Ростове от Ленина до Шеболдаева на сутки отключат воду

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 17 по 18 января отключат водоснабжение части города, сообщили в "Ростоводоканале".

Воду отключат в границах угол Ленина и Шеболдаева - угол Герасименко и Ашхабадский -  Ашхабадский, 4 - Погодина, 5/3 – Ленина, 46 А –  Ленина, 24 – Ленина, 101 – Ленина, 99 – 97 до Шеболдаева.

Воду отключат с 08.00 17 января до 04.00 мск 18 января из-за строительства водопроводной линии на проспекте Ленина.

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Ранее в Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром. В реке Дон из-за морозов стали появляться ледяные кристаллы, что вызвало перебои в подаче воды. В в распределительной сети города повысили давление, чтобы исправить ситуацию. но избежать проблем все равно не удалось.

 

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