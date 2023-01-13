Ранее в Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром. В реке Дон из-за морозов стали появляться ледяные кристаллы, что вызвало перебои в подаче воды. В в распределительной сети города повысили давление, чтобы исправить ситуацию. но избежать проблем все равно не удалось.