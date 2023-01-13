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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участков

Сегодня, 08:27
Фото: Пресс-служба АО «Ростовводоканал» / rostov-gorod.ru
В Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участков
В Ростове на выкуп половины из запланированных участков под расширение улицы Вавилова потратили уже 700 миллионов рублей, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В начале января стало известно, что старт реализации проекта реконструкции улицы Вавилова в Ростове решили отложить на третий квартал  2023 года, чтобы уладить все юридические вопросы с собственниками земельных участков в зоне расширения.

В четверг, 12 января, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что за расселение и выкуп половины участков на Вавилова город заплатил 700 миллионов рублей.  

Улицу Вавилова в Ростове расширят до четырех полос
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Изначально по проекту требовалось выкупить 134 участка для проекта реконструкции дороги, после завершения всех процедур по выкупу земли компания «Полюс» начнет расширение Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой. Также в план работ включено строительство развязки на перекрестке Особенной с Вавилова и проспектом Королева. По плану работы необходимо завершить к концу 2025 года. 

Ранее власти Ростова рассказали, на каком этапе находятся работы по выкупу земли на Театральном спуске.

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