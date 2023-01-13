Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В начале января стало известно, что старт реализации проекта реконструкции улицы Вавилова в Ростове решили отложить на третий квартал 2023 года, чтобы уладить все юридические вопросы с собственниками земельных участков в зоне расширения.
В четверг, 12 января, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что за расселение и выкуп половины участков на Вавилова город заплатил 700 миллионов рублей.
Изначально по проекту требовалось выкупить 134 участка для проекта реконструкции дороги, после завершения всех процедур по выкупу земли компания «Полюс» начнет расширение Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой. Также в план работ включено строительство развязки на перекрестке Особенной с Вавилова и проспектом Королева. По плану работы необходимо завершить к концу 2025 года.
Ранее власти Ростова рассказали, на каком этапе находятся работы по выкупу земли на Театральном спуске.