Изначально по проекту требовалось выкупить 134 участка для проекта реконструкции дороги, после завершения всех процедур по выкупу земли компания «Полюс» начнет расширение Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой. Также в план работ включено строительство развязки на перекрестке Особенной с Вавилова и проспектом Королева. По плану работы необходимо завершить к концу 2025 года.