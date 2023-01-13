Как сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, дорога пройдет по левобережной части Ростова за акваторией гребного канала «Дон». Пока известно, что работы займут около двух лет, а проект будет сложным и дорогим. Отмечается, что дорога сократит риск пожаров в летний период.