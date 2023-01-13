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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД

Сегодня, 16:01
Фото: Jessica Flavin/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Водители из Ростова-на-Дону оказались одними из самых грубых в стране, а сиденья из Дворца спорта бесплатно отдают на дрова, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Водители-хамы

Ростовские водители оказались самыми грубыми в России после водителей Новосибирска и Казани. Жителей городов-миллионников попросили оценить, насколько водители вежливы с пешеходами и соблюдают правила дорожного движения. Ростовчане по пятибалльной шкале дали своим водителям 2,9 балла.

Как показал опрос, самые вежливые водители живут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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Сиденья на дрова

В Ростове-на-Дону бесплатно отдают на дрова сиденья из Дворца спорта, который должны капитально отремонтировать.

Объявление появилось на «Авито», автор сообщил, что забрать мебель можно из Халтуринского переулка.

На то, что это сидения из Дворца спорта, указывет и адрес, и то, что на них есть эмблема ГК «Ростов-Дон».

В Ростове-на-Дону бесплатно отдают на дрова сиденья из Дворца спорта
Фото: Avito
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Новая дорога

Четырехполосную дорогу с развязкой построят между Ростовом-на-Дону и Батайском.

Как сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, дорога пройдет по левобережной части Ростова за акваторией гребного канала «Дон». Пока известно, что работы займут около двух лет, а проект будет сложным и дорогим. Отмечается, что дорога  сократит риск пожаров в летний период.

 

 

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