Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Ростовские водители оказались самыми грубыми в России после водителей Новосибирска и Казани. Жителей городов-миллионников попросили оценить, насколько водители вежливы с пешеходами и соблюдают правила дорожного движения. Ростовчане по пятибалльной шкале дали своим водителям 2,9 балла.
Как показал опрос, самые вежливые водители живут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
В Ростове-на-Дону бесплатно отдают на дрова сиденья из Дворца спорта, который должны капитально отремонтировать.
Объявление появилось на «Авито», автор сообщил, что забрать мебель можно из Халтуринского переулка.
На то, что это сидения из Дворца спорта, указывет и адрес, и то, что на них есть эмблема ГК «Ростов-Дон».
Четырехполосную дорогу с развязкой построят между Ростовом-на-Дону и Батайском.
Как сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, дорога пройдет по левобережной части Ростова за акваторией гребного канала «Дон». Пока известно, что работы займут около двух лет, а проект будет сложным и дорогим. Отмечается, что дорога сократит риск пожаров в летний период.