rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварии

Сегодня, 12:48
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону 13 января из-за коммунальной аварии и ремонта без тепла остались жители домов в центре города и на Западном, сообщили в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей»

Утром в пятницу коммунальная авария произошла на тепловых сетях в районе дома № 9 по улице Стабильной. На время ремонта горячую воду и отопление отключили по нечетной стороне Стабильной в домах 9 — 21/1 и по Жмайлова в домах 4/2 — 4/12.

Дефект на обратном трубопроводе в ночь на пятницу выявили в районе частного дома № 134 по улице Красных Зорь, из-за чего отключили тепло в 16-ти частных домах и одном многоквартирном.

Несколько домов в Ростове снова остались без тепла
Узнать подробнее

Также 13 января в районе жилого дома №20 по Крепостной обнаружили вытекание теплоносителя. На время ремонтных работ снизили подачу тепла в ряде многоквартирных домов по Большой Садовой, Пушкинской, Крепостной, Суворова, Журавлева, Станиславского, Очаковской и Красных Зорь. Также снизили подачу теплоносителя в частных домах по Седова, Очаковской, Станиславского, Красных Зорь, Крепостной и Нахичеванскому.

О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.

Ранее в Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы.

 

 

Читайте также:
В Ростове-на-Дону часть УК отказались подготовить к подаче тепла 152 дома в 2022 годуГлава городской администрации проверил дома, которые не получали теплоБолее 60% жителей в Ростове-на-Дону замерзают в автобусах
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Городская среда#Алина Заярная
Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05