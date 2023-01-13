Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Утром в пятницу коммунальная авария произошла на тепловых сетях в районе дома № 9 по улице Стабильной. На время ремонта горячую воду и отопление отключили по нечетной стороне Стабильной в домах 9 — 21/1 и по Жмайлова в домах 4/2 — 4/12.
Дефект на обратном трубопроводе в ночь на пятницу выявили в районе частного дома № 134 по улице Красных Зорь, из-за чего отключили тепло в 16-ти частных домах и одном многоквартирном.
Также 13 января в районе жилого дома №20 по Крепостной обнаружили вытекание теплоносителя. На время ремонтных работ снизили подачу тепла в ряде многоквартирных домов по Большой Садовой, Пушкинской, Крепостной, Суворова, Журавлева, Станиславского, Очаковской и Красных Зорь. Также снизили подачу теплоносителя в частных домах по Седова, Очаковской, Станиславского, Красных Зорь, Крепостной и Нахичеванскому.
О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.
Ранее в Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы.