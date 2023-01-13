Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Ростовской области внесли изменения в Порядок охраны зеленых насаждений в населенных пунктах.
«Установлены конкретные сроки осуществления компенсационного озеленения при реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства», — сказано в сообщении.
Теперь срок высадки новых деревьев взамен срубленных не должен превышать пяти лет с момента получения разрешения на вырубку или повреждение зеленых насаждений.
Ранее глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, с какими проблемами столкнулся Ростов-на-Дону при работе с компенсационным озеленением.