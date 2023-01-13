rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Ростове застройщиков обязали в течение 5 лет высаживать срубленные деревья

Сегодня, 12:49
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове застройщиков обязали в течение 5 лет высаживать срубленные деревья
В Ростове-на-Дону и области срок на компенсационное озеленения не должен превышать пять лет, сообщили в региональном Минприроды.

В Ростовской области внесли изменения в Порядок охраны зеленых насаждений в населенных пунктах.

«Установлены конкретные сроки осуществления компенсационного озеленения при реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства», — сказано в сообщении.

В Ростове общественники заявили об угрозе вырубки 237 деревьев в парке «Дружба»
Узнать подробнее

Теперь срок высадки новых деревьев взамен срубленных не должен превышать пяти лет  с момента получения разрешения на вырубку или повреждение зеленых насаждений.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, с какими проблемами столкнулся Ростов-на-Дону при работе с компенсационным озеленением.

 

Читайте также:
В Ростове-на-Дону начали продавать новогодние деревья из страны НАТОВ Ростове-на-Дону на улице Еременко огромное дерево упало на дорогуРостовчанам предлагают посадить 2,5 тысячи деревьев 15 октября
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Алина Заярная
Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05