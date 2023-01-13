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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Ростовской области для многодетных отцов сохранили отсрочку от мобилизации

Сегодня, 14:49
Фото: Минобороны РФ
В Ростовской области для многодетных отцов сохранили отсрочку от мобилизации
За многодетными отцами Ростовской области и России сохранили отсрочку от мобилизации. сообщил Первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.

Как написал Турчак в своем Телеграм-канале, в РФ сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей.

Напомним, ранее появилась информация, что отсрочку от мобилизации для многодетных отцов могут отменить.

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По словам Турчака, выпущенная в октябре 2022 года директива Генерального штаба об отсрочке действует сейчас и будет действовать далее.

Как сообщил Турчак, он совместно с  Министерством обороны проработал вопрос, чтобы исключить распространение недостоверной информации.

 

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