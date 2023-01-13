Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как написал Турчак в своем Телеграм-канале, в РФ сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей.
Напомним, ранее появилась информация, что отсрочку от мобилизации для многодетных отцов могут отменить.
По словам Турчака, выпущенная в октябре 2022 года директива Генерального штаба об отсрочке действует сейчас и будет действовать далее.
Как сообщил Турчак, он совместно с Министерством обороны проработал вопрос, чтобы исключить распространение недостоверной информации.