Население просят воздержаться от купания в необорудованных прорубях и критически оценивать состояние своего здоровья, не позволяя себе купаться в нетрезвом виде и находиться в воде не больше одной минуты. Также строго запрещено прыгать или нырять в прорубь, в случае экстренной ситуации население просят звонить спасателям по номеру 112.