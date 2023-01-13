rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Ростовской области откроют более 80 купелей для купания на Крещение

Сегодня, 08:51
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области откроют более 80 купелей для купания на Крещение
В Ростовской области для православных христиан откроют более 80 мест для обряда купания на Крещение, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти напомнили, что уже 19 января наступит праздник Крещения Господня, во время которого дончане будут проходить традиционный обряд купания. В этот день безопасность населения будут обеспечивать более тысячи сотрудников экстренных служб, которые будут дежурить у прорубей и купелей.  

Власти напомнили, что только в прошлом году ночью обряд совершили более 19 тысяч жителей, большинство из которых прибыли к месту купания в период с 23.00 мск 18 января по 03.00 19 января. 

Власти уточнили, что подготовку купелей начали заранее, чтобы спасатели успели проверить дно водоемов и подготовку объектов для посещения жителями.  Все места купания оборудуют сходнями и подходами, а также пунктами обогрева и переодевания. 

Все места купания оборудуют сходнями и подходами, а также пунктами обогрева и переодевания. 
Фото: rostov-gorod.ru
Адреса купелей и график работы в Ростове-на-Дону на Крещение-2023
Узнать подробнее

Замгубернатора Вадим Артемов добавил, что на период Крещения на объектах будут дежурить сотрудники МЧС, медики, казаки и правоохранители. 

«В общей сложности на дежурстве будут задействованы более тысячи человек, готовы к применению 280 единиц техники», — уточнил Вадим Артемов, добавив, что места размещения иорданей[прим. редакции — мест для купаний] скоро будут опубликованы. 

Население просят воздержаться от купания в необорудованных прорубях и критически оценивать состояние своего здоровья, не позволяя себе купаться в нетрезвом виде и находиться в воде не больше одной минуты.  Также строго запрещено прыгать или нырять в прорубь, в случае экстренной ситуации население просят звонить спасателям по номеру 112.

Ранее ростовчанам рассказали, как подготовить себя к купанию в Крещение.

Читайте также:
Охрану усилят в Ростове-на-Дону на праздник Крещение Господне с 18 по 19 января«У коронавируса выходной был»: как в Ростове прошли купания на Крещение 19 январяНеоборудованные купели в праздник Крещения будут патрулировать в Ростове 19 января
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Прогноз погоды#Праздник#МЧС#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05