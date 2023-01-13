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Published Сегодня, 08:51
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Власти напомнили, что уже 19 января наступит праздник Крещения Господня, во время которого дончане будут проходить традиционный обряд купания. В этот день безопасность населения будут обеспечивать более тысячи сотрудников экстренных служб, которые будут дежурить у прорубей и купелей.
Власти напомнили, что только в прошлом году ночью обряд совершили более 19 тысяч жителей, большинство из которых прибыли к месту купания в период с 23.00 мск 18 января по 03.00 19 января.
Власти уточнили, что подготовку купелей начали заранее, чтобы спасатели успели проверить дно водоемов и подготовку объектов для посещения жителями. Все места купания оборудуют сходнями и подходами, а также пунктами обогрева и переодевания.
Замгубернатора Вадим Артемов добавил, что на период Крещения на объектах будут дежурить сотрудники МЧС, медики, казаки и правоохранители.
«В общей сложности на дежурстве будут задействованы более тысячи человек, готовы к применению 280 единиц техники», — уточнил Вадим Артемов, добавив, что места размещения иорданей[прим. редакции — мест для купаний] скоро будут опубликованы.
Население просят воздержаться от купания в необорудованных прорубях и критически оценивать состояние своего здоровья, не позволяя себе купаться в нетрезвом виде и находиться в воде не больше одной минуты. Также строго запрещено прыгать или нырять в прорубь, в случае экстренной ситуации население просят звонить спасателям по номеру 112.
Ранее ростовчанам рассказали, как подготовить себя к купанию в Крещение.