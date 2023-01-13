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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Шахтах в СИЗО принесли сгущенку с наркотиками

Сегодня, 13:31
Фото: Донор/C BY SA/wikimedia.org
В следственном изоляторе № 4 в Шахтах при досмотре передачи для заключенного выявили запрещенное вещество в сгущенном молоке, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

При досмотре в пакете сгущенного молока обнаружили сверток с порошком белого цвета, предположительно, наркотического содержания. Передачу с наркотиками принесла жительница Новошахтинска.

Фото: 61.fsin.gov.ru
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Сотрудники СИЗО сразу вызвали следственно-оперативную группу.

«Изъятое вещество и собранные материалы переданы сотрудникам полиции для дачи правовой оценки», — сказано в сообщении.

Ранее в городе Зверево в исправительной колонии № 1 у женщины, которая приехала на длительное свидание, обнаружили пакет наркотиков и психотропные препараты.

 

 

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