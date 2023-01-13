Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
При досмотре в пакете сгущенного молока обнаружили сверток с порошком белого цвета, предположительно, наркотического содержания. Передачу с наркотиками принесла жительница Новошахтинска.
Сотрудники СИЗО сразу вызвали следственно-оперативную группу.
«Изъятое вещество и собранные материалы переданы сотрудникам полиции для дачи правовой оценки», — сказано в сообщении.
Ранее в городе Зверево в исправительной колонии № 1 у женщины, которая приехала на длительное свидание, обнаружили пакет наркотиков и психотропные препараты.