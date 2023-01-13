rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В шорт-листе премии «Агроинвестор года — 2022» оказались 46 компаний

Сегодня, 11:48
Фото: pxhere.com
Компания «Технологии доверия» (в прошлом — PwC в России) совместно с организационным комитетом третьей ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022» обнародовала шорт-лист участников в шести номинациях. В список попали 46 организация и фермерских хозяйств.

В экспертном совете премии и редакции «Агроинвестора» оценивают ведущие практики, проекты и успехи лучших представителей агроотрасли по итогам работы в минувшем году. Об этом пишет newsnn.ru.

По словам партнера компании «Технологии доверия» (независимого консультанта проекта), члена экспертного совета премии Михаила Фролова, ежегодная премия «Агроинвестор года» приковывает к себе повышенный интерес участников рынка агропромышленного комплекса. Заявки на участие в проекте пришли более чем от 100 номинантов. Все заявки заслуживают рассмотрения совета экспертов. После анализа составляется шорт-лист. Оказавшиеся в нем заявки по максимуму отражают концепцию всех номинаций.

Фролов произнес слова благодарности в адрес всех номинантов, так как каждая заявка отражает готовность игроков рынка агропромышленного комплекса расти и развиваться в тяжелых экономических условиях.

В прошлом году все номинации включали ряд категорий. В каждой наградят одного победителя. На торжественном награждении будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (отраслевой эксперт/аналитик, чаще всего предоставлявший комментарии в журнал «Агроинвестор» и на интернет-ресурс agroinvestor.ru в минувшем году).

Награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2022» проведут третьего февраля текущего года в особняке на Волхонке. В событии будут участвовать руководители компаний и представители органов власти. Информационный партнер проекта — медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05