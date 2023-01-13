В шорт-листе премии «Агроинвестор года — 2022» оказались 46 компаний

В прошлом году все номинации включали ряд категорий. В каждой наградят одного победителя. На торжественном награждении будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (отраслевой эксперт/аналитик, чаще всего предоставлявший комментарии в журнал «Агроинвестор» и на интернет-ресурс agroinvestor.ru в минувшем году).