Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как пишет РБК, в 2022 году подорожали стройматериалы и электроэнергия, кроме того, выросли затраты перевозчиков, что и привело к росту тарифов.
Отмечается, что стоимость проезда в трамвае в Таганроге не менялась с декабря 2018 года.
Ранее жители Ростовской области заявили, что не заметили улучшений в работе общественного транспорта с ростом тарифов на проезд, котрый произошел в 2022 году. Стоимость проезда выросла не только в Ростове, но и в Азове, Батайске, Новочеркасске и Таганроге.