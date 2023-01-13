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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Таганроге прокомментировали повышение стоимости проезда в трамвае

Сегодня, 16:25
Фото: 1MI
Повышение стоимости проезда в трамвае в Таганроге экономически обосновано, сообщил глава ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Таганрог» Геннадий Курдюков.

Как пишет РБК, в 2022 году подорожали стройматериалы и электроэнергия, кроме того, выросли затраты перевозчиков, что и привело к росту тарифов.

Отмечается, что стоимость проезда в трамвае в Таганроге не менялась с декабря 2018 года.

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Ранее жители Ростовской области заявили, что не заметили улучшений в работе общественного транспорта с ростом тарифов на проезд, котрый произошел в 2022 году. Стоимость проезда выросла не только в Ростове, но и в Азове, Батайске, Новочеркасске и Таганроге.

 

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#Алина Заярная#Транспорт#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Таганрог
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