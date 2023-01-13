Ранее жители Ростовской области заявили, что не заметили улучшений в работе общественного транспорта с ростом тарифов на проезд, котрый произошел в 2022 году. Стоимость проезда выросла не только в Ростове, но и в Азове, Батайске, Новочеркасске и Таганроге.



