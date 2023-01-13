Как сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа», сериал должен быть готов к сентябрю, когда в Таганроге отмечают День города. В восьми серях сериала расскажут о музеях, театрах и библиотеках Таганрога. Власти города надеются, что сериал будет актуален.