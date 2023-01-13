rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Таганроге решили снять сериал о культурной жизни города

Сегодня, 17:37
Фото: 1MI
Власти Таганрога планируют снять многосерийный фильм о культурной жизни приморсокго города, сообщил сити-менеджер Михаил Солоницин.

Как сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа», сериал должен быть готов к сентябрю, когда в Таганроге отмечают День города. В восьми серях сериала расскажут о музеях, театрах и библиотеках Таганрога. Власти города надеются, что сериал будет актуален. 

По «серому» билету: юрист раскрыл, как в кино в Ростове показывают санкционные фильмы
Узнать подробнее

Кроме того, в городе разработают проект дополненной реальности, при помощи которого можно будет смотреть фильмы о городских объектах при наведении на них камеры смартфона.

Ранее сериал «Хрустальный», который снимали в Шахтах Ростовской области, одержал победу в премии «Русский детектив».

 

 

Читайте также:
Кинотеатры Ростовской области запустят в прокат классику советского кино в ноябреРежиссер Кощин назвал провалившийся кинокластер «Дон» спасением для российского киноРостовчане стали экономить на «вкусняшках», кино и отпуске
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Городская среда
Подпишитесь
Губернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУ
Сегодня, 15:07
В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Сегодня, 16:01
В Ростове-на-Дону не могут найти инвестора для строительства канатной дороги
Сегодня, 14:44
Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье
Сегодня, 13:38
Опознание и оформление тел погибших в Макеевке проводят в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:47
Квартира в новостройке: что надо знать
Сегодня, 14:23