Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Как сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа», сериал должен быть готов к сентябрю, когда в Таганроге отмечают День города. В восьми серях сериала расскажут о музеях, театрах и библиотеках Таганрога. Власти города надеются, что сериал будет актуален.
Кроме того, в городе разработают проект дополненной реальности, при помощи которого можно будет смотреть фильмы о городских объектах при наведении на них камеры смартфона.
Ранее сериал «Хрустальный», который снимали в Шахтах Ростовской области, одержал победу в премии «Русский детектив».