Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Накануне в ходе пресс-конференции Алексей Логвиненко рассказал, что более 75% акций «Ростовводоканала» попали под арест, сейчас их выставили на продажу.
Уточним, что ранее мажоритарным акционером через АО «Евразийский» выступал Станислав Светлицкий, которого осудили на 12 лет за мошенничество и хищение более миллиарда рублей. Его имущество изъяли в доходы государства, после чего и были объявлены торги.
По словам Алексея Логвиненко, в торгах может участвовать государство, регион и бизнес, однако город от участия уже отказался из-за высокой стоимости акций и дополнительных расходов на содержание и поддержку работы организации.