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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Власти объявили, что 75% активов «Ростовводоканала» оказались под арестом

Сегодня, 11:23
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Власти объявили, что 75% активов «Ростовводоканала» оказались под арестом
В Ростове сообщили, что под арестом оказались 75% ресурсоснабжающего предприятия «Ростовводоканал», об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Накануне в ходе пресс-конференции Алексей Логвиненко рассказал, что более 75% акций «Ростовводоканала» попали под арест, сейчас их выставили на продажу.

Уточним, что ранее мажоритарным акционером через АО «Евразийский» выступал Станислав Светлицкий, которого осудили на 12 лет за мошенничество и хищение более миллиарда рублей. Его имущество изъяли в доходы государства, после чего и были объявлены торги. 

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По словам Алексея Логвиненко, в торгах может участвовать государство, регион и бизнес, однако город от участия уже отказался из-за высокой стоимости акций и дополнительных расходов на содержание и поддержку работы организации. 

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