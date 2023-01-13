Уточним, что ранее мажоритарным акционером через АО «Евразийский» выступал Станислав Светлицкий, которого осудили на 12 лет за мошенничество и хищение более миллиарда рублей. Его имущество изъяли в доходы государства, после чего и были объявлены торги.