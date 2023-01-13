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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Водители из Ростова оказались одними из самых грубых в России

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
Водители Ростова оказались одними из самых грубых в России
Водители Ростова-на-Дону заняли третье с конца место в рейтинге грубых водителей российских городов-миллионников, опрос провел сервис SuperJob.

Пешеходам и водителям старше 18 лет предлагали по пятибалльной шкале оценить уровень вежливости водителей в их городе. В итоге ростовские пешеходы поставили водителям на городских дорогах 2,8 балла, а сами автомобилисты — 3,1 балла.

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Грубее, согласно опросу, водители только в Казани и Новосибирске.

Самыми вежливыми оказались водители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, которые по оценке пешеходов получили 3,5, 3,4 и 3,3 балла соответственно.

При опросе 5 баллов означало, что водители всегда соблюдают правила дорожного движения и вежливы с пешеходами, а 1 балл — никогда этого не делают.

Ранее Ростовская область попала в топ-10 самых трезвых регионов России.

 

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