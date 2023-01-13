Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Пешеходам и водителям старше 18 лет предлагали по пятибалльной шкале оценить уровень вежливости водителей в их городе. В итоге ростовские пешеходы поставили водителям на городских дорогах 2,8 балла, а сами автомобилисты — 3,1 балла.
Грубее, согласно опросу, водители только в Казани и Новосибирске.
Самыми вежливыми оказались водители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, которые по оценке пешеходов получили 3,5, 3,4 и 3,3 балла соответственно.
При опросе 5 баллов означало, что водители всегда соблюдают правила дорожного движения и вежливы с пешеходами, а 1 балл — никогда этого не делают.
Ранее Ростовская область попала в топ-10 самых трезвых регионов России.