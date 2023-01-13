Пешеходам и водителям старше 18 лет предлагали по пятибалльной шкале оценить уровень вежливости водителей в их городе. В итоге ростовские пешеходы поставили водителям на городских дорогах 2,8 балла, а сами автомобилисты — 3,1 балла.