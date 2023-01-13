Накануне, 12 января, Вячеслав Володин предложил внести очередные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно внести пункт о конфискации имущества релокантов, которые совершают действия, подпадающие под статью о дискредитации Вооруженных Сил, экстремизме и реабилитации нацизма.