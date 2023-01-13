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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Володин предложил конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ в Ростовской области

Сегодня, 07:45
Фото: duma.gov.ru
Володин предложил конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ в Ростовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наказывать за дискредитацию ВС РФ и оправдание нацизма конфискацией имущества в Ростовской области и других субъектах России, об этом рассказал портал ТАСС.

Накануне, 12 января, Вячеслав Володин предложил внести очередные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно внести пункт о конфискации имущества релокантов, которые совершают действия, подпадающие под статью о дискредитации Вооруженных Сил, экстремизме и реабилитации нацизма. 

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Спикер Госдумы считает неправильным, что некоторые граждане РФ считают правильным оскорблять свою Родину, сограждан и военнослужащих, открыто демонстрируя поддержку нацизму. Володин назвал таких релокантов «негодяями», добавив, что внесение поправок в УК РФ позволит возместить нанесенный ущерб. 

Вячеслав Володин уверен, что основная цель у релокантов, дискредитирующих российскую армию, это сохранение благосостояние за границей и выслуга перед местными властями.

Ранее в Ростовской области за дискредитацию российских военных оштрафовали пожилую шахтинку.

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