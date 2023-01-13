Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Накануне, 12 января, Вячеслав Володин предложил внести очередные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно внести пункт о конфискации имущества релокантов, которые совершают действия, подпадающие под статью о дискредитации Вооруженных Сил, экстремизме и реабилитации нацизма.
Спикер Госдумы считает неправильным, что некоторые граждане РФ считают правильным оскорблять свою Родину, сограждан и военнослужащих, открыто демонстрируя поддержку нацизму. Володин назвал таких релокантов «негодяями», добавив, что внесение поправок в УК РФ позволит возместить нанесенный ущерб.
Вячеслав Володин уверен, что основная цель у релокантов, дискредитирующих российскую армию, это сохранение благосостояние за границей и выслуга перед местными властями.
Ранее в Ростовской области за дискредитацию российских военных оштрафовали пожилую шахтинку.