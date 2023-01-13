Врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год

«Булавки я даже комментировать не хочу. А в кольцах и деньгах, кроме того, что они могут повредить пищевод, есть еще одна опасность – это бактерии на поверхности. После их попадания в организм могут развиться не весть какие бактериологические заболевания, на лечение которых у человека уйдет не одна неделя», – рассказывает Алексей Шамкин.