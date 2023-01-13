Врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Врач рассказал, что ежегодно около 300 ростовчан приходят в больницы с просьбой извлечь из желудка проглоченный «сюрприз» из вареника.
«Ни в коем случае нельзя откладывать и думать, что «выйдет само». Предмет может повредить стенки пищевода и человека есть риск не спасти», – предупреждает врач.
Он рассказывает, что самые частые виновники обращений за срочной помощью – кольца, деньги, а иногда даже булавки, которые заботливо кладут в вареники «на счастье».
«Булавки я даже комментировать не хочу. А в кольцах и деньгах, кроме того, что они могут повредить пищевод, есть еще одна опасность – это бактерии на поверхности. После их попадания в организм могут развиться не весть какие бактериологические заболевания, на лечение которых у человека уйдет не одна неделя», – рассказывает Алексей Шамкин.
По его словам, от традиции класть в вареники несъедобные предметы пора отказаться. Ведь такие «сюрпризы» могут обернуться большим несчастьем.
«Особую опасность они представляют для детей, у которых узкие и более тонкие стенки пищевода, чем у взрослых. Детям до семи лет лучше не давать вареники с сюрпризами, потому что они могут не понять традиции и просто съесть их целиком», – предупредил врач.
Алексей Шамкин добавил, что в безопасных для здоровья варениках, сюрпризы должны быть из съедобных семян, круп, бобовых, макарон или специй.
Ранее RostovGazeta писала о том, что количество обращений россиян к врачам с жалобами на грипп и ковид снизилось.