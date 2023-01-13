Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Происшествие случилось в ночь на 10 января, когда 64-летний подозреваемый распивал алкоголь с 26-летним знакомым. Они поссорились, что привело к драке.
Тогда фигурант схватил охотничий нож и несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Последний смог убежать и все рассказать родственникам.
В данный момент потерпевший находится в больнице, ему оказывают помощь. Нападавшего задержали, решается вопрос об аресте.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее стало известно, что ростовчанку, утопившую новорожденного в биотуалете, отправят в колонию-поселение.