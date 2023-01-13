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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом

Сегодня, 10:41
Фото: Andshel/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
В Ростовской области задержали жителя Шахт, пытавшегося охотничьим ножом убить знакомого, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось в ночь на 10 января, когда 64-летний подозреваемый распивал алкоголь с 26-летним знакомым. Они поссорились, что привело к драке.

Тогда фигурант схватил охотничий нож и несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Последний смог убежать и все рассказать родственникам.

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В данный момент потерпевший находится в больнице, ему оказывают помощь. Нападавшего задержали, решается вопрос об аресте. 

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения. 

Ранее стало известно, что ростовчанку, утопившую новорожденного в биотуалете, отправят в колонию-поселение. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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