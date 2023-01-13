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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Житель Таганрога кулаком сломал зеркало на машине во время ссоры с ее хозяйкой

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI
В Таганроге во время дорожного конфликта мужчина кулаком сломал зеркало на автомобиле своей оппонентки, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Во время движения по одной из городских улиц возник конфликт между 28-летним водителем и 40-летней автоледи.  В ходе ссоры мужчина вышел из своего автомобиля и кулаком сломал боковое зеркало заднего вида на машине женщины. После этого он уехал, а пострадавшая обратилась в полицию. 

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Отмечается, что сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. Жителя Таганрога задержали и завели уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее житель Волгодонска на спор разбил стекло патрульной машины. 

 

 

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