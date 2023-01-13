Во время движения по одной из городских улиц возник конфликт между 28-летним водителем и 40-летней автоледи. В ходе ссоры мужчина вышел из своего автомобиля и кулаком сломал боковое зеркало заднего вида на машине женщины. После этого он уехал, а пострадавшая обратилась в полицию.