Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Во время движения по одной из городских улиц возник конфликт между 28-летним водителем и 40-летней автоледи. В ходе ссоры мужчина вышел из своего автомобиля и кулаком сломал боковое зеркало заднего вида на машине женщины. После этого он уехал, а пострадавшая обратилась в полицию.
Отмечается, что сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. Жителя Таганрога задержали и завели уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Ранее житель Волгодонска на спор разбил стекло патрульной машины.