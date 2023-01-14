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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января

Сегодня, 16:17
Фото: pxhere.com
В Ростове в субботу, 14 января, без отопления и горячей воды остались десятки домов в центре города, об этом сообщила пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети».

В компании сообщили о начале аварийных работ на теплопроводе в переулке Газетном. Пока ремонтники будут устранять дефекты теплосетей, на участке работ отключат теплоснабжение и горячую воду. 

Из-за этого без горячей воды и отопления останутся дома в переулках Газетном и Семашко, а также на улицах Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской. Актуальные адреса домов, отключенных от отопления, можно изучить по ссылке

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В компании сообщают, что в ремонтных работах задействовали две бригады техников и шесть единиц спецтехники. Работы планируют закончить в ночь на воскресенье, 15 января, к 02.00 мск. 

Ранее стало известно, почему 13 января пропало отопление у жителей Кировского района Ростова.

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