Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В компании сообщили о начале аварийных работ на теплопроводе в переулке Газетном. Пока ремонтники будут устранять дефекты теплосетей, на участке работ отключат теплоснабжение и горячую воду.
Из-за этого без горячей воды и отопления останутся дома в переулках Газетном и Семашко, а также на улицах Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской. Актуальные адреса домов, отключенных от отопления, можно изучить по ссылке.
В компании сообщают, что в ремонтных работах задействовали две бригады техников и шесть единиц спецтехники. Работы планируют закончить в ночь на воскресенье, 15 января, к 02.00 мск.
Ранее стало известно, почему 13 января пропало отопление у жителей Кировского района Ростова.