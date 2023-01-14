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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Донские льготники смогут отказаться от компенсации проезда после 20 февраля

Сегодня, 17:23
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области получатели региональных льгот смогут подать заявление на получение транспортной карты после 20 февраля, об этом сообщила глава донского Минтруда и соцразвития Елена Елисеева.

В своем интервью «Дон-TP» Елисеева напомнила, что с 9 января в Ростовской области начался прием заявлений на получение транспортной карты, позволяющей льготным категориям граждан пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно.

Ранее сообщалось, что крайний срок подачи заявления — 20 февраля, однако, по словам Елисеевой, заявления, поступившие после этой даты, также рассмотрят и примут решение по каждому в индивидуальном порядке. 

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Глава ведомства напомнила, что на выпуск карт оператору платежных систем потребуется около двух месяцев,  а потому для получения карты к 1 мая льготникам следует соблюдать установленные сроки. В противном случае срок выпуска карты могут перенести. 

Напомним, ранее власти сообщали, что собираются ввести аналог московской транспортной карты «Тройка» к весне 2023 года.

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