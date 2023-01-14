Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В своем интервью «Дон-TP» Елисеева напомнила, что с 9 января в Ростовской области начался прием заявлений на получение транспортной карты, позволяющей льготным категориям граждан пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно.
Ранее сообщалось, что крайний срок подачи заявления — 20 февраля, однако, по словам Елисеевой, заявления, поступившие после этой даты, также рассмотрят и примут решение по каждому в индивидуальном порядке.
Глава ведомства напомнила, что на выпуск карт оператору платежных систем потребуется около двух месяцев, а потому для получения карты к 1 мая льготникам следует соблюдать установленные сроки. В противном случае срок выпуска карты могут перенести.
Напомним, ранее власти сообщали, что собираются ввести аналог московской транспортной карты «Тройка» к весне 2023 года.