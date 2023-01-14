Доживем до понедельника: центр Ростова остался без отопления в холод около 0 градусов

Posted 13 января 2023, 21:09
Published 13 января 2023, 21:09
Modified 13 января 2023, 21:26
Updated 13 января 2023, 21:26
Жители Кировского проспекта обратились в редакцию издания RostovGazeta и рассказали, что в середине дня 13 января произошла коммунальная авария, в результате которой жильцы как минимум одного дома остались без тепла и горячей воды. Речь идет о многоквартирном доме по адресу Кировский, 44.
«Батареи холодные, вода из горячего крана идет холодная с полудня, до сих пор тепло в дома не вернулось на 21.44», — написали читатели.
Они добавили, что аварийная бригада УК Престиж, а также специалист по сантехническим работам сообщили жильцам, что аварию не смогут устранить до понедельника. А, значит, тепло и горячая вода в квартирах не появятся до 16 января.
Люди опасаются, как бы не порвало батареи при таком холоде в квартирах, сейчас +10 показывает барометр.
По прогнозу синоптиков, в ночь на 14 января в Ростове ожидается температура около 0 градусов.