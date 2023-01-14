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Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Двое пострадали в массовой аварии с Mercedes в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель протаранил два автомобиля, пострадали двое участников ДТП, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в вечернее время на проспекте Ленина. Водитель Mercedes ML320 ехал в сторону проспекта Михаила Нагибина и не справился с управлением.

Из-за этого автомобиль протаранил стоящие у края дороги машины Kia Optima и Mazda. После этого Kia отбросило на припаркованный Nissan.

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Ранения получили водитель и пассажир Mercedes, их доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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