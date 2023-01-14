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Происшествие случилось в вечернее время на проспекте Ленина. Водитель Mercedes ML320 ехал в сторону проспекта Михаила Нагибина и не справился с управлением.
Из-за этого автомобиль протаранил стоящие у края дороги машины Kia Optima и Mazda. После этого Kia отбросило на припаркованный Nissan.
Ранения получили водитель и пассажир Mercedes, их доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае.