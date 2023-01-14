Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Напомним, в четверг, 12 января, во время пресс-конференции с представителями СМИ глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в ближайшие 10 лет на улице Таганрогской на пустыре в районе Военведа построят крупный жилой комплекс с социальными объектами, собственной дорогой и домом культуры. Строения займут собой площадь более 51 гектара земли, а объем инвестиций составит 42 миллиарда рублей. Кроме того, город рассчитывает, что налоговые отчисления после строительства составят примерно 6,9 миллиарда рублей.
Однако информация об этом не впечатлила ростовчан, которые заявили, что предпочли бы, чтобы на месте пустыря разбили парк. По словам местных жителей, пустырь используют как место для «шашлыков», а некоторые ростовчане ходят туда за фруктами, орехами и лекарственными травами.
Еще одним проблемным вопросом стала транспортная обеспеченность района с высокой плотностью населения.
«А что с дорогой будет? Таганрогская совсем встанет, плюс Оганова<…>Потом проще пешком или на самокате передвигаться», — заметили горожане.
«На Военведе много зелени, но с такими аппетитами скоро и здесь деревьев не останется», — посетовали горожане.
«Дома, дома… неужели не хватает? Нужны школы, садики, парки. Нет же, опять человейники» — расстроились ростовчане, заявив, что город нуждается в парке с шашлычными зонами.
«Военвед сегодня: стоящая в пробках Таганрогская и по обочинам „человейники“. Ни парков, ни скверов, все убогое, затоптанное и замусоренное! Новый комплекс „скворечников“ — приговор и Военведу и Стройгородку! ВОЕНГЕТТО!», — категорично заметил один из местных жителей.