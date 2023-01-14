Напомним, в четверг, 12 января, во время пресс-конференции с представителями СМИ глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в ближайшие 10 лет на улице Таганрогской на пустыре в районе Военведа построят крупный жилой комплекс с социальными объектами, собственной дорогой и домом культуры. Строения займут собой площадь более 51 гектара земли, а объем инвестиций составит 42 миллиарда рублей. Кроме того, город рассчитывает, что налоговые отчисления после строительства составят примерно 6,9 миллиарда рублей.