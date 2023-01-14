Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:36
Помощь потребовалась двум шимпанзе — шестилетней Варваре и 26-летнему Тотошке. Варвара получила перелом передних резцов при стычке с сородичами.
Тотошка из-за возраста нуждался в лечении большого количества зубов. На помощь им приехала команда специалистов.
«Специалисты провели санацию ротовой полости обезьянам. Также они прошли диспансеризацию, которая включает рентгенографию и УЗИ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас животные чувствуют себя хорошо.
Ране в ростовском зоопарке родились две крошечные игрунковые обезьянки.