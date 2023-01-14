rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Кариес вылечили обезьянам в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:32
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону специалисты помогли обезьянам, у которых были проблемы с зубами, сообщили в Ростовском-на-Дону зоопарке.

Помощь потребовалась двум шимпанзе —  шестилетней Варваре и 26-летнему Тотошке. Варвара получила перелом передних резцов при стычке с сородичами.

Тотошка из-за возраста нуждался в лечении большого количества зубов. На помощь им приехала команда специалистов.

Ручных оленей, верблюдов и обезьяну пытаются продать жители в Ростовской области
Узнать подробнее

«Специалисты провели санацию ротовой полости обезьянам. Также они прошли диспансеризацию, которая включает рентгенографию и УЗИ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас животные чувствуют себя хорошо.

Ране в ростовском зоопарке родились две крошечные игрунковые обезьянки.

Читайте также:
Первый пациент с обезьяньей оспой скончался в СШАСимптомы оспы обезьян, что о ней известно и чем она опасна
#Илья Протвинов#Обезьяна#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Потерявший жену житель Новочеркасска настаивает на уголовном деле против врачей ГБСМП
Вчера, 20:20
В Таганроге решили снять сериал о культурной жизни города
Вчера, 17:37
Мокрый снег и морозы до -10 градусов ожидаются в Ростовской области 14 января
Вчера, 17:20
«Донская пчела» и «Приазовский край»: самые популярные газеты в истории Ростова
Вчера, 20:23
Депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году
Вчера, 16:13
В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Вчера, 16:01