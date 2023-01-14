Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:44
Речь идет о здании, которое находится на углу Станиславского, 168 и Университетского. Его построили в 1890-х.
«В конце декабря со здания сбили декор. По всей видимости дом планируют зашить «вентфасадом», — считают активисты.
Они добавили, что историческому зданию приходит конец. По их словам, рабочие также замуровали и угловой проем, где располагалась фасадная дверь.
Активисты об этом сообщили в администрацию Кировского района.
Ранее стало известно, что жильцы дома на Социалистической в Ростове судятся с властями из-за снесенной крыши.