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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

На Станиславского в Ростове рабочие снесли декор с фасада исторического здания

Сегодня, 08:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Станиславского рабочие убрали декор со старинного здания, сообщили активисты движения «Мой фасад».

Речь идет о здании, которое находится на углу Станиславского, 168 и Университетского. Его построили в 1890-х.

«В конце декабря со здания сбили декор. По всей видимости дом планируют зашить «вентфасадом», — считают активисты.

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Они добавили, что историческому зданию приходит конец. По их словам, рабочие также замуровали и угловой проем, где располагалась фасадная дверь.

Активисты об этом сообщили в администрацию Кировского района.

Ранее стало известно, что жильцы дома на Социалистической в Ростове судятся с властями из-за снесенной крыши.

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