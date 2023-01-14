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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Под Ростовом на Соленом озере отменили крещенские купания из-за эпидобстановки

Сегодня, 11:47
Фото: rostoveparhia.ru
На территории Батайска и Соленом озере не станут организовывать купели на Крещение из-за эпидемиологической обстановки, об этом сообщили в местной администрации.

Власти города напомнили, что уже в ночь с 18 на 19 января в Батайске будут праздновать Крещение Господне, которое сопровождается традиционными купаниями. 

Однако в 2023 году власти сообщили, что не планируют создавать организованные купели на территории города из-за эпидемиологических условий, но жители могут воспользоваться купелями, организованных православными храмами. 

Адреса купелей и график работы в Ростове-на-Дону на Крещение-2023
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Так, например, прихожане смогут воспользоваться купелями в Вознесенском храме, храме Иоанна Русского, Князь-Владимирском храме и еще четырех храмах, расписание и адреса работы которых можно уточнить по прямой ссылке. В течение праздника за безопасностью и здоровьем прихожан будут следить ответственные службы. 

Ранее сообщалось, сколько купелей собираются открыть в Ростовской области на крещение.

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