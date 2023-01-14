Так, например, прихожане смогут воспользоваться купелями в Вознесенском храме, храме Иоанна Русского, Князь-Владимирском храме и еще четырех храмах, расписание и адреса работы которых можно уточнить по прямой ссылке. В течение праздника за безопасностью и здоровьем прихожан будут следить ответственные службы.