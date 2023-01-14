Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Власти города напомнили, что уже в ночь с 18 на 19 января в Батайске будут праздновать Крещение Господне, которое сопровождается традиционными купаниями.
Однако в 2023 году власти сообщили, что не планируют создавать организованные купели на территории города из-за эпидемиологических условий, но жители могут воспользоваться купелями, организованных православными храмами.
Так, например, прихожане смогут воспользоваться купелями в Вознесенском храме, храме Иоанна Русского, Князь-Владимирском храме и еще четырех храмах, расписание и адреса работы которых можно уточнить по прямой ссылке. В течение праздника за безопасностью и здоровьем прихожан будут следить ответственные службы.
Ранее сообщалось, сколько купелей собираются открыть в Ростовской области на крещение.