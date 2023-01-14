В издании рассказали, что проверка может быть вызвана «сливом» информации со стороннего сервиса, которая произошла в начале 2022 года. Причиной этого станет действующее законодательство в области защиты персональных данных, которое закрепляет за оператором обязанность сообщать клиента об утечке данных в течение суток после похищения. Сейчас РКН собирается проверить поступившую информацию.