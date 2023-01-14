Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В издании рассказали, что проверка может быть вызвана «сливом» информации со стороннего сервиса, которая произошла в начале 2022 года. Причиной этого станет действующее законодательство в области защиты персональных данных, которое закрепляет за оператором обязанность сообщать клиента об утечке данных в течение суток после похищения. Сейчас РКН собирается проверить поступившую информацию.
Тем временем, представители почтового сервиса сообщают, что пользователям Mail.ru ничего не угрожает, поскольку сервис имеет надежную защиту.
Напомним, ранее стало известно, что в открытый доступ «слили» личные данные более 3,5 миллиона пользователей, которые пользовались почтой с доменами mail.ru, bk.ru и inbox.ru. По предварительной информации, помимо адресов в базе данных были указаны имена и телефоны пользователей.
Ранее «Спортмастер» также заявил об утечке данных из своей клиентской базы.