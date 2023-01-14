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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Ростовчане попросили решить проблему с опасными для детьми бездомными собаками

Сегодня, 05:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в районе остановочного комплекса обитают опасные собаки, сообщили местные жители в сервисе «Благоустройство города».

По их словам, другие горожане подкармливают свору бездомных животных. Из-за этого возникают споры.

Одни выступают за помощь собакам, а другие считают, что они опасны и обитать здесь не должны.

Стая собак нападает на людей на Шолохова в Ростове-на-Дону
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«Создается большая опасность для взрослых, а особенно для детей, которые ждут автобус или идут в новую школу. Неоднократно люди убирали будки для этих собак, но каждый раз строятся новые укрытия из различного мусора», — написал автор.

Отмечается, что зоозащитники не хотят забирать собак к себе домой. Теперь ростовчане попросили власти разобраться с этой ситуацией.

Ранее стало известно, что стая собак нападает на людей на Шолохова в Ростове-на-Дону. 

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