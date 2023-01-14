Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
По их словам, другие горожане подкармливают свору бездомных животных. Из-за этого возникают споры.
Одни выступают за помощь собакам, а другие считают, что они опасны и обитать здесь не должны.
«Создается большая опасность для взрослых, а особенно для детей, которые ждут автобус или идут в новую школу. Неоднократно люди убирали будки для этих собак, но каждый раз строятся новые укрытия из различного мусора», — написал автор.
Отмечается, что зоозащитники не хотят забирать собак к себе домой. Теперь ростовчане попросили власти разобраться с этой ситуацией.
Ранее стало известно, что стая собак нападает на людей на Шолохова в Ростове-на-Дону.