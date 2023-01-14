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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Ростовчанке попались украинские гривны в купленных днем 13 января варениках

Сегодня, 09:34
Фото: 1mi
Жительница Ростова-на-Дону нашла украинские гривны в купленных в магазине варениках, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка рассказала, что приобрела вареники с предсказаниями на улице Темерницкая, 43. Она хотела отпраздновать старый Новый год.

«Развернув сюрпризы с монетками, каждая вложенная монета оказалась украинским гривнами. В разгар СВО считаю это неприемлемым», — возмутилась покупательница.

Врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год
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Она добавила, что из-за этого у нее испортилось настроение. По ее словам, вареники она купила в заведении «Буфетория».

Некоторые пользователи в комментариях написали, что ростовчанке нужно проще относиться к этой ситуации. Другие предложили ей самой лепить вареники.

«Да у многих есть и гривны, и доллары с евро для коллекции», — заявили горожане.

Ранее врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год.

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