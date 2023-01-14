Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Ростовчанка рассказала, что приобрела вареники с предсказаниями на улице Темерницкая, 43. Она хотела отпраздновать старый Новый год.
«Развернув сюрпризы с монетками, каждая вложенная монета оказалась украинским гривнами. В разгар СВО считаю это неприемлемым», — возмутилась покупательница.
Она добавила, что из-за этого у нее испортилось настроение. По ее словам, вареники она купила в заведении «Буфетория».
Некоторые пользователи в комментариях написали, что ростовчанке нужно проще относиться к этой ситуации. Другие предложили ей самой лепить вареники.
«Да у многих есть и гривны, и доллары с евро для коллекции», — заявили горожане.
Ранее врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год.