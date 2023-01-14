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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Урожай плодов и ягод увеличился в Ростовской области на 30%

Сегодня, 08:54
Фото: 1mi
В Ростовской области в прошлом году аграрии собрали 1,5 миллиона тонн продукции, сообщили в правительстве региона.

Этот показатель увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом. В результате аграрии обновили рекорд.

«Урожай фруктов и ягод увеличился на 30,8%. Этому направлению оказывают господдержку», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 2022 году субсидии составили 106 миллионов рублей. Это позволило произвести закладку молодых садов на площади почти 200 гектаров.

Ранее в Ростовской области скачок цен на картофель объяснили наценками от торговых сетей. 

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