Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Этот показатель увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом. В результате аграрии обновили рекорд.
«Урожай фруктов и ягод увеличился на 30,8%. Этому направлению оказывают господдержку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году субсидии составили 106 миллионов рублей. Это позволило произвести закладку молодых садов на площади почти 200 гектаров.
Ранее в Ростовской области скачок цен на картофель объяснили наценками от торговых сетей.