В издании рассказали, что в прошлом году из-за сокращения проката зарубежных фильмов в стране наблюдался спад посещений кинотеатров зрителями. Согласно данным аналитиков «Яндекс. Афиши», в 2022 году на долю кинотеатров пришелся только 31% заказов билетов, в то время как годом раньше кинотеатры, несмотря на эпидемию коронавируса, посещали 64% пользователей сервиса.