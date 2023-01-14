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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

В 2022 году зрители сократили расходы на кинотеатры почти вдвое

Сегодня, 18:33
Фото: pxhere.com
В Ростовской области и других субъектах России почти в два раза за 2022 год сократились траты на посещение кинотеатров, об этом сообщил портал «Новые известия».

В издании рассказали, что в прошлом году из-за сокращения проката зарубежных фильмов в стране наблюдался спад посещений кинотеатров зрителями. Согласно данным аналитиков «Яндекс. Афиши», в 2022 году на долю кинотеатров пришелся только 31% заказов билетов, в то время как годом раньше кинотеатры, несмотря на эпидемию коронавируса, посещали 64% пользователей сервиса. 

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Вместе с этим увеличилась доля купленных билетов на концерты — с 16% до 30%, также на 10% выросла посещаемость театров — до 23%. Менее популярными и все же продаваемыми оказались билеты на стендапы (4%) и выставки (2,9%). 

Вместе с этим аналитики сообщили об увеличении среднего чека на посещение кинотеатра, который достиг отметки в две тысячи рублей. 

Ранее ростовчане попросили ввести запрет на посещение кинозалов с едой. 

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