Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В издании рассказали, что в прошлом году из-за сокращения проката зарубежных фильмов в стране наблюдался спад посещений кинотеатров зрителями. Согласно данным аналитиков «Яндекс. Афиши», в 2022 году на долю кинотеатров пришелся только 31% заказов билетов, в то время как годом раньше кинотеатры, несмотря на эпидемию коронавируса, посещали 64% пользователей сервиса.
Вместе с этим увеличилась доля купленных билетов на концерты — с 16% до 30%, также на 10% выросла посещаемость театров — до 23%. Менее популярными и все же продаваемыми оказались билеты на стендапы (4%) и выставки (2,9%).
Вместе с этим аналитики сообщили об увеличении среднего чека на посещение кинотеатра, который достиг отметки в две тысячи рублей.
Ранее ростовчане попросили ввести запрет на посещение кинозалов с едой.