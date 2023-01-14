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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ростове бухгалтера управления благоустройства заподозрили в подлоге

Сегодня, 13:03
Фото: pxhere.com
В Ростове главбуха управления благоустройства Советского района города заподозрили в мошенничестве и подлоге, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил дело в отношении главного бухгалтера, которую заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.  

По версии следователей, в течение двух лет с января 2019 по январь 2021 год фигурант дела использовала свое служебное положение для начисления себе дополнительной зарплаты и внесения недостоверных сведений о начислениях в документы. 

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Сообщается, что за два года подозреваемая незаконно присвоила более 621 тысячи рублей, что причинило бюджету крупный ущерб. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее аналогичным образом главный и ведущий бухгалтеры МУП «Теплоэнерго» в Шолоховском районе присвоили 1,3 миллиона рублей. 

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