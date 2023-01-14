Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил дело в отношении главного бухгалтера, которую заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.
По версии следователей, в течение двух лет с января 2019 по январь 2021 год фигурант дела использовала свое служебное положение для начисления себе дополнительной зарплаты и внесения недостоверных сведений о начислениях в документы.
Сообщается, что за два года подозреваемая незаконно присвоила более 621 тысячи рублей, что причинило бюджету крупный ущерб. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее аналогичным образом главный и ведущий бухгалтеры МУП «Теплоэнерго» в Шолоховском районе присвоили 1,3 миллиона рублей.