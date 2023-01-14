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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Ростове-на-Дону с 22 января откроют 12 точек по приему живых елок

Сегодня, 08:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 22 января станут доступны 12 площадок, куда можно принести новогоднюю елку, сообщает «Чистый город».

Пункты сбора организуют в каждом районе города. Они будут находиться на улицах:

  1. Еременко, 101-103, с 10:00 до 12:00
  2. Зорге, 21 с 10:30 до 12:30
  3. Стачки, 28, с 11:00 до 13:00
  4. Дранко 114/10, с 11:30 до 13:30
  5. Шолохова 292, с 10:00 до 12:00
  6. Сельмаш, 2, с 10:30 до 12:30
  7. Вересаева 101/3, стр. 2, с 11:00 до 13:00
  8. Подвойского, 70, с 11:30 до 13:30
  9. Угол пр. Космонавтов/Комарова, с 10:00 до 12:00
  10. Пушкинская, 214, с 11:00 до 13:00

Кроме того, в городе работает пункт на улице Каширская, 8/6. Еще одна площадка появится на улице Темерницкая, 71 с 18 по 22 января.

«Елки, пихты и сосны принимают на утилизацию бесплатно. Следует снять с них гирлянды, мишуру и другие украшения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что горожанам будут вручать экоподарки. 

Напомним, что почти трети ростовчан не хватило новогодних каникул для отдыха.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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