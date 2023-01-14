Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Пункты сбора организуют в каждом районе города. Они будут находиться на улицах:
Кроме того, в городе работает пункт на улице Каширская, 8/6. Еще одна площадка появится на улице Темерницкая, 71 с 18 по 22 января.
«Елки, пихты и сосны принимают на утилизацию бесплатно. Следует снять с них гирлянды, мишуру и другие украшения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что горожанам будут вручать экоподарки.
Напомним, что почти трети ростовчан не хватило новогодних каникул для отдыха.