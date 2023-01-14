В документах обоснования НМЦК указано, что контракт по уборке Железнодорожного района готовы заключить на сумму около 31,3 миллиона рублей, за уборку Октябрьского района заплатят около 26,6 миллиона рублей, в Первомайском районе работы оценили в 28,7 миллиона рублей. Также на уборку в Пролетарском районе потратят 20,6 миллиона рублей, в Ворошиловском — 38,8 миллиона рублей, в Ленинском — 13,2 миллиона рублей, в Советском — 17,7 миллиона, а на ликвидацию свалок Кировского района выделили 8,8 миллиона рублей. Предположительный объем мусора, указанный в заявке на год, составляет более 231,5 тысячи кубометров отходов.