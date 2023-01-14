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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Ростове на ликвидацию свалок выделили почти 186 миллионов рублей в 2023 году

Сегодня, 13:40
Фото: pxhere.com
В Ростове на ликвидацию свалок в восьми районах города потратят около 186 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В четверг, 12 января, департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону объявил электронный аукцион для поиска подрядчика, который в течение года будет заниматься уборкой свалочных очагов и утилизацией мусора на улицах города. Общая стоимость контракта составляет более 185,9 миллиона рублей. 

За эти средства подрядчик должен будет проводить очистку территорий по наряд-заданию от мусора в течение 72 часов с момента получения заявки, вывозить мусор и предоставлять фотоотчеты о проделанной работе.

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В документах обоснования НМЦК указано, что контракт по уборке Железнодорожного района готовы заключить на сумму около 31,3 миллиона рублей, за уборку Октябрьского района заплатят около 26,6 миллиона рублей, в Первомайском районе работы оценили в 28,7 миллиона рублей. Также на уборку в Пролетарском районе потратят 20,6 миллиона рублей, в Ворошиловском — 38,8 миллиона рублей, в Ленинском — 13,2 миллиона рублей, в Советском — 17,7 миллиона, а на ликвидацию свалок Кировского района выделили 8,8 миллиона рублей. Предположительный объем мусора, указанный в заявке на год, составляет более 231,5 тысячи кубометров отходов.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 20 января, а победителя закупки выберут через три дня.

Ранее жителей Ростова удивила огромная гора мусора на улице Днепропетровской, которая выросла после новогодних праздников.   

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