Само здание в настоящий момент занимает Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, расположенный по адресу площадь Свободы, ЗА, который и выступит застройщиком. Представители пресс-службы театра пока не сообщали, когда запланировано провести ремонтные работы.