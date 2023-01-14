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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Ростове отремонтируют здание Нахичеванского городского театра конца XIX века

Сегодня, 14:10
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове проведут капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра конца XIX века, включенного в перечень федеральных объектов культурного наследия, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 13 января, экспертная организация ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовала положительное заключение на проект капремонта кровли федерального памятника культуры «Здания Нахичеванского городского театра», построенного в период с 1896 по 1899 годы работы архитектора Н. Дурбах. 

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Само здание в настоящий момент занимает Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, расположенный по адресу площадь Свободы, ЗА, который и выступит застройщиком. Представители пресс-службы театра пока не сообщали, когда запланировано провести ремонтные работы. 

Ранее в Ростове собрались ремонтировать и здание Ростовского музыкального театра.

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