Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В пятницу, 13 января, экспертная организация ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовала положительное заключение на проект капремонта кровли федерального памятника культуры «Здания Нахичеванского городского театра», построенного в период с 1896 по 1899 годы работы архитектора Н. Дурбах.
Само здание в настоящий момент занимает Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, расположенный по адресу площадь Свободы, ЗА, который и выступит застройщиком. Представители пресс-службы театра пока не сообщали, когда запланировано провести ремонтные работы.
Ранее в Ростове собрались ремонтировать и здание Ростовского музыкального театра.