В Ростове пассажир пострадал в серьезной аварии с двумя иномарками в Нахичевани

Posted 14 января 2023, 15:32
Published 14 января 2023, 15:32
Modified 14 января 2023, 15:34
Updated 14 января 2023, 15:34
В ночь на субботу, 14 января, в 02.20 мск в Ростове на улице Богданова, 63/38 произошла авария с участием двух корейских иномарок.
Водитель Kia Rio, который выехал на перекресток с улицы 33-й Линии, не дал проехать автомобилю Hyundai Solaris, двигающемуся по главной дороге.
В результате столкновения один из автомобилей практически опрокинулся, и пострадал пассажир Kia Rio, которого доставили на попечение медиков в ближайшую больницу.
Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее под Сальском авария унесла жизни двух людей.