В Ростове пассажир пострадал в серьезной аварии с двумя иномарками в Нахичевани

В Ростове ночью жесткое столкновение двух иномарок на перекрестке в Нахичевани отправило в больницу пассажира одного из автомобилей, подробностями аварии поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.