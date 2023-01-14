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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Ростове пассажир пострадал в серьезной аварии с двумя иномарками в Нахичевани

Сегодня, 15:32
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове ночью жесткое столкновение двух иномарок на перекрестке в Нахичевани отправило в больницу пассажира одного из автомобилей, подробностями аварии поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В ночь на субботу, 14 января, в 02.20 мск в Ростове на улице Богданова, 63/38 произошла авария с участием двух корейских иномарок. 

Водитель Kia Rio, который выехал на перекресток с улицы 33-й Линии, не дал проехать автомобилю Hyundai Solaris, двигающемуся по главной дороге.

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В результате столкновения один из автомобилей практически опрокинулся, и пострадал пассажир Kia Rio, которого доставили на попечение медиков в ближайшую больницу. 

Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. 

Ранее под Сальском авария унесла жизни двух людей.

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