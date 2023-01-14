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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

В Ростове прощаются с новогодними елями и в центре города без обогрева мерзнут жители

Сегодня, 16:56
Фото: pxhere.com
В Ростове мерзнут жители Кировского района, пока в зоопарке лечат зубы обезьянам, а горожане избавляются от новогодних елей.

Замерзшие в Ростове

Читатели RostovGazeta, проживающие на Кировском проспекте, сообщили, что в их квартирах исчезло отопление в пятницу, 13 января.  

Жильцы рассказали, что заметили падение температуры в помещениях днем, как выяснилось, причиной стала коммунальная авария на теплосетях, из-за которой ростовчане лишились отопления и горячей воды. 

 «Батареи холодные, вода из горячего крана идет холодная с полудня, до сих пор тепло в дома не вернулось на 21.44», — рассказали жильцы дома на Кировском проспекте, 44. 

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При этом, по словам жителей, ремонтники УК «Престиж» рассказали, что дефект не смогут устранить до понедельника, 16 января. Это встревожило ростовчан, которые боятся, что из-за низкой температуры могут лопнуть батареи. В ночь на 14 января температура в квартирах достигла отметки в +10 градусов. 

Помощь братьям нашим меньшим

В Ростовском-на-Дону зоопарке объявили, что смогли помочь обезьянам, страдающим от проблем с зубами. 

Сообщается, что стоматологи помогли двум шимпанзе — шестилетней Варваре и 26-летнему Тотошке. При этом самка шимпанзе получила переломы зубов в драке с сородичами. 

Фото: pxhere.com

В пресс-службе зоопарка рассказали, что стоматологи провели санацию ротовой полости обезьян, устранив очаги инфекции, также шимпанзе сделали рентген и УЗИ. Сейчас оба животных чувствуют себя хорошо. 

После праздников 

Регоператор объявил, что уже с 22 января в Ростове-на-Дону откроют 12 площадок, куда можно будет привезти на утилизацию новогодние хвойные деревья.

Фото: pxhere.com

Так в первой половине дня ели и сосны будут принимать в пунктах на улицах Еременко, Зорге, Стачки, Дранко, проспекте Шолохова, Сельмаше, Вересаева, а также еще пяти площадках, график и место работы которых можно узнать, перейдя по ссылке

В объявлении «Чистого города» указано, что деревья будут принимать на утилизацию бесплатно, от ростовчан требуется только снять все украшения и гирлянды. 

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