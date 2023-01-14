При этом, по словам жителей, ремонтники УК «Престиж» рассказали, что дефект не смогут устранить до понедельника, 16 января. Это встревожило ростовчан, которые боятся, что из-за низкой температуры могут лопнуть батареи. В ночь на 14 января температура в квартирах достигла отметки в +10 градусов.