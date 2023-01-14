Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Читатели RostovGazeta, проживающие на Кировском проспекте, сообщили, что в их квартирах исчезло отопление в пятницу, 13 января.
Жильцы рассказали, что заметили падение температуры в помещениях днем, как выяснилось, причиной стала коммунальная авария на теплосетях, из-за которой ростовчане лишились отопления и горячей воды.
«Батареи холодные, вода из горячего крана идет холодная с полудня, до сих пор тепло в дома не вернулось на 21.44», — рассказали жильцы дома на Кировском проспекте, 44.
При этом, по словам жителей, ремонтники УК «Престиж» рассказали, что дефект не смогут устранить до понедельника, 16 января. Это встревожило ростовчан, которые боятся, что из-за низкой температуры могут лопнуть батареи. В ночь на 14 января температура в квартирах достигла отметки в +10 градусов.
В Ростовском-на-Дону зоопарке объявили, что смогли помочь обезьянам, страдающим от проблем с зубами.
Сообщается, что стоматологи помогли двум шимпанзе — шестилетней Варваре и 26-летнему Тотошке. При этом самка шимпанзе получила переломы зубов в драке с сородичами.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что стоматологи провели санацию ротовой полости обезьян, устранив очаги инфекции, также шимпанзе сделали рентген и УЗИ. Сейчас оба животных чувствуют себя хорошо.
Регоператор объявил, что уже с 22 января в Ростове-на-Дону откроют 12 площадок, куда можно будет привезти на утилизацию новогодние хвойные деревья.
Так в первой половине дня ели и сосны будут принимать в пунктах на улицах Еременко, Зорге, Стачки, Дранко, проспекте Шолохова, Сельмаше, Вересаева, а также еще пяти площадках, график и место работы которых можно узнать, перейдя по ссылке.
В объявлении «Чистого города» указано, что деревья будут принимать на утилизацию бесплатно, от ростовчан требуется только снять все украшения и гирлянды.