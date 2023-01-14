rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Ростове уже неделю из прорыва на улице Таганрогской течет горячая вода

Сегодня, 12:39
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Снимки очевидца
В Ростове жители Октябрьского района сообщили, что из прорыва на улице Таганрогской уже неделю течет горячая вода, обращение появилось на портале городского благоустройства.

Жители сообщили, что уже около недели никто не обращает внимание на прорыв на улице Таганрогской, 18. По словам очевидца, уже несколько дней из прорыва течет горячая вода, которая создает наледь на проезжей и пешеходной части, а также размывает плитку и асфальт.  

Прорыв на водоводе устранили на Мечникова в Ростове
Узнать подробнее

«Проблема на данном участке давно, её просто огородили забором, два года точно забор стоит, и никак не решают. Эта река уже повредила плитку и сделала себе русло», — сообщил автор обращения, попросив решить проблему с прорывом. 

Ранее стало известно, почему «Ростовводоканал» не имеет возможности устранить крупный прорыв на улице Орбитальной.  

Читайте также:
В Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварииРостовчане перепутали коммунальную аварию с пожаромЧасть Ростова оказалась под толщей льда из-за коммунальной аварии
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Вода
Подпишитесь
Потерявший жену житель Новочеркасска настаивает на уголовном деле против врачей ГБСМП
Вчера, 20:20
В Таганроге решили снять сериал о культурной жизни города
Вчера, 17:37
Мокрый снег и морозы до -10 градусов ожидаются в Ростовской области 14 января
Вчера, 17:20
«Донская пчела» и «Приазовский край»: самые популярные газеты в истории Ростова
Вчера, 20:23
Депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году
Вчера, 16:13
В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Вчера, 16:01