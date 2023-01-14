Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Жители сообщили, что уже около недели никто не обращает внимание на прорыв на улице Таганрогской, 18. По словам очевидца, уже несколько дней из прорыва течет горячая вода, которая создает наледь на проезжей и пешеходной части, а также размывает плитку и асфальт.
«Проблема на данном участке давно, её просто огородили забором, два года точно забор стоит, и никак не решают. Эта река уже повредила плитку и сделала себе русло», — сообщил автор обращения, попросив решить проблему с прорывом.
Ранее стало известно, почему «Ростовводоканал» не имеет возможности устранить крупный прорыв на улице Орбитальной.