Жители сообщили, что уже около недели никто не обращает внимание на прорыв на улице Таганрогской, 18. По словам очевидца, уже несколько дней из прорыва течет горячая вода, которая создает наледь на проезжей и пешеходной части, а также размывает плитку и асфальт.