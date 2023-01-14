Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:44
В пятницу, 13 января, в Минприроды Ростовской области объявили, что подписали соглашение с АНО «Агентство инноваций Ростовской области», чтобы взять на тестирования спецоборудования для тушения ландшафтных и лесных пожаров.
Речь идет о грунтомёте, который присоединяется к трактору и на ходу срезает и выбрасывает грунт в сторону очага огня, таким образом локализуя зону распространения пожара, после чего засыпая пламя землей.
Сейчас в испытанию готовят действующий образец оборудования, а пилотное тестирование начнется в апреле 2023 года.
Напомним, 2022 год в Ростовской области запомнился сразу двумя крупными пожарами, первый из них ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону охватил более шести тысяч квадратных метров земли и подобрался к жилым строениям. А второй пожар в Верхнедонском лесничестве в течение суток выжег 269 гектаров леса.