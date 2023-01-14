Напомним, 2022 год в Ростовской области запомнился сразу двумя крупными пожарами, первый из них ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону охватил более шести тысяч квадратных метров земли и подобрался к жилым строениям. А второй пожар в Верхнедонском лесничестве в течение суток выжег 269 гектаров леса.