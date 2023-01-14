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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Ростовской области будут использовать грунтомёт для тушения крупных лесных пожаров

Сегодня, 16:42
Фото: 34.mchs.gov.ru
В Ростовской области возьмут на тестирование грунтомёт, помогающий в локализации и тушении пожаров, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

В пятницу, 13 января, в Минприроды Ростовской области объявили, что подписали соглашение с АНО «Агентство инноваций Ростовской области», чтобы взять на тестирования спецоборудования для тушения ландшафтных и лесных пожаров. 

Речь идет о грунтомёте, который присоединяется к трактору и на ходу срезает и выбрасывает грунт в сторону очага огня, таким образом локализуя зону распространения пожара, после чего засыпая пламя землей. 

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Сейчас в испытанию готовят действующий образец оборудования, а пилотное тестирование начнется в апреле 2023 года. 

Напомним, 2022 год в Ростовской области запомнился сразу двумя крупными пожарами, первый из них ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону охватил более шести тысяч квадратных метров земли и подобрался к жилым строениям. А второй пожар в Верхнедонском лесничестве в течение суток выжег 269 гектаров леса.

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