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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Ростовской области двое мужчин задохнулись угарным газом на зимней рыбалке в январе

Сегодня, 06:09
Фото: 1mi
В Ростовской области обнаружили тела двух рыбаков, сообщают СМИ.

Происшествие случилось в январе в Родионово-Несветайском районе. По данным «КП-Ростов-на-Дону», трое мужчин приехали на рыбалку на водоем в безлюдном месте.

Они приехали в ночное время и решили здесь заночевать. Спать рыбаки легли в прицепе, но быстро замерзли из-за холодной погоды.

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«Они включили газовую горелку, но вентиляции не было. Из-за этого двое погибли, а третий сильно пострадал», — сказано в сообщении.

Отмечается, выживший рыбак сейчас находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка.

Официальной информации о трагедии не поступало, она уточняется. 

Ранее собственнику квартиры в Ростове-на-Дону дали условный срок за смерть двух жильцов.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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