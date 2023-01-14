Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Происшествие случилось в январе в Родионово-Несветайском районе. По данным «КП-Ростов-на-Дону», трое мужчин приехали на рыбалку на водоем в безлюдном месте.
Они приехали в ночное время и решили здесь заночевать. Спать рыбаки легли в прицепе, но быстро замерзли из-за холодной погоды.
«Они включили газовую горелку, но вентиляции не было. Из-за этого двое погибли, а третий сильно пострадал», — сказано в сообщении.
Отмечается, выживший рыбак сейчас находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка.
Официальной информации о трагедии не поступало, она уточняется.
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