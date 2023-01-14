Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Напомним, в последние месяцы в Ростовской области наблюдается сокращение случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на это, в течение первой рабочей недели января заболеваемость колебалась от 24 до 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
К утру субботы, 14 января, стало известно, что заболели еще 27 человек, восемь больных были госпитализированы, еще 19 человек выздоровели от болезни. Смертность от коронавируса с 24 декабря составила всего один случай.
Ранее вдовец из Новочеркасска заявил, что врачи из ГБСМП использовали неисправный концентратор, что привело к гибели его жены.