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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Ростовской области выявили еще 27 случаев заболевания коронавирусом 14 января

Сегодня, 12:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за сутки выявили еще 27 жителей, больных коронавирусом, треть заболевших госпитализировали, сведения об этом предоставил портал Стопкоронавирус.рф.

Напомним, в последние месяцы в Ростовской области наблюдается сокращение случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на это, в течение первой рабочей недели января заболеваемость колебалась от 24 до 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 

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К утру субботы, 14 января, стало известно, что заболели еще 27 человек, восемь больных были госпитализированы, еще 19 человек выздоровели от болезни. Смертность от коронавируса с 24 декабря составила всего один случай. 

Ранее вдовец из Новочеркасска заявил, что врачи из ГБСМП использовали неисправный концентратор, что привело к гибели его жены. 

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