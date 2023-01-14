Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:52
Происшествие случилось на площади Льва Толстого, когда водитель Lexus решил повернуть. В это время он сбил человека, пересекавшего дорогу в неустановленном месте.
Пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. О его состоянии информации нет.
Сама авария произошла утром 13 января.
Ранее стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае. В этом случае столкнулись два грузовика и четыре легковушки.