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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Водитель Lexus сбил пешехода в Ростове-на-Дону утром 13 января

Сегодня, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону под колесами иномарки оказался пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на площади Льва Толстого, когда водитель Lexus решил повернуть. В это время он сбил человека, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. 

Пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. О его состоянии информации нет.

Сама авария произошла утром 13 января. 

Ранее стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае. В этом случае столкнулись два грузовика и четыре легковушки. 

 

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#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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