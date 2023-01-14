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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Житель в Ростове-на-Дону доехал до дома на такси за 200 тыс рублей

Сегодня, 10:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель такси украл у клиента 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД по региону.

Пьяный мужчина отдыхал с друзьями, после чего поехал домой на такси. Водитель воспользовался тем, что пассажир пьяный и взял его телефон.

После этого таксист перевел себе более 200 тысяч рублей. Далее он вернул телефон владельцу и довез до дома.

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Все деньги 28-летний подозреваемый потратил на себя. Потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию, после чего таксиста разыскали. 

По факту кражи возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии. Сейчас фигурант находится под стражей. 

Ранее в Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику.

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