Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Пьяный мужчина отдыхал с друзьями, после чего поехал домой на такси. Водитель воспользовался тем, что пассажир пьяный и взял его телефон.
После этого таксист перевел себе более 200 тысяч рублей. Далее он вернул телефон владельцу и довез до дома.
Все деньги 28-летний подозреваемый потратил на себя. Потерпевший заметил пропажу и обратился в полицию, после чего таксиста разыскали.
По факту кражи возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии. Сейчас фигурант находится под стражей.
Ранее в Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику.