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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Жителей в Ростовской области предупредили о тумане и морозах днем 14 января

Сегодня, 06:54
Фото: 1mi
В Ростовской области в субботу, 14 января, будет туманная погода с заморозками, сообщили в УМЧС по региону.

Местами в регионе в этот день ожидаются снегопад с дождями. Утром в области сложится туманная погода, а на дорогах будет скользко.

Порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду. Поэтому стоит обходить деревья стороной.

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Днем температура воздуха составит около минус пяти градусов. В южной части региона столбики термометров покажут плюс три градуса. 

Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Подробный материал читайте по ссылке

До этого ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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