Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Местами в регионе в этот день ожидаются снегопад с дождями. Утром в области сложится туманная погода, а на дорогах будет скользко.
Порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду. Поэтому стоит обходить деревья стороной.
Днем температура воздуха составит около минус пяти градусов. В южной части региона столбики термометров покажут плюс три градуса.
Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Подробный материал читайте по ссылке.
До этого ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.