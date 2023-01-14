Часть жильцов настаивает на ремонте дома. Эту ситуацию прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с журналистами. Он рассказал, что власти выплачивают компенсации за жилые помещения и на эти деньги можно взять квартиру в новом доме.