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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Жителям аварийного дома в Кривошлыковском предложили взять ипотеку в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону жителям аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4 предложили взять ипотеку и переехать в новостройки.

Напомним, что на стенах дома появились трещины, которые увеличиваются. Из-за этого власти начали расселение дома, но не все согласились переехать.

Часть жильцов настаивает на ремонте дома. Эту ситуацию прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с журналистами. Он рассказал, что власти выплачивают компенсации за жилые помещения и на эти деньги можно взять квартиру в новом доме. 

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«Да, без ремонта. Возьмите ипотеку, чтобы оставить денег на проведение ремонтных работ», — предложил градоначальник.

Он добавил, что выплаты являются государственной помощью, если человек оказался в трудной ситуации.

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