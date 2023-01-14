Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Напомним, что на стенах дома появились трещины, которые увеличиваются. Из-за этого власти начали расселение дома, но не все согласились переехать.
Часть жильцов настаивает на ремонте дома. Эту ситуацию прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с журналистами. Он рассказал, что власти выплачивают компенсации за жилые помещения и на эти деньги можно взять квартиру в новом доме.
«Да, без ремонта. Возьмите ипотеку, чтобы оставить денег на проведение ремонтных работ», — предложил градоначальник.
Он добавил, что выплаты являются государственной помощью, если человек оказался в трудной ситуации.