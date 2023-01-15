Депутат от Ростовской области Бородай назвал США деревенской страной

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Бородай прокомментировал новость о том, что американский сенатор от республиканцев из Оклахомы Нэтан Дам призвал не пускать военных ВСУ на территорию штата для обучения использованию систем ПВО Patriot. Сенатор опасается, что украинские военные могут попасть по Оклахоме.
По словам депутата Госдумы, обычному американскому обывателю все равно, что происходит на Украине. Им надоело постоянное напоминание об украинцах и украинских военных.
«Америка - это очень, на самом деле, деревенская страна. Обычный гражданин США живет своей тихой жизнью», - отметил Бородай.
Ранее Александр Бородай заявил, что необходимо как можно быстрее победить в спецоперации.