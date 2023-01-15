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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Депутат от Ростовской области Бородай назвал США деревенской страной

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Деревня

Депутат от Ростовской области Бородай назвал США деревенской страной

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, почему он считает, что США являются деревенской страной, его слова приводит Nation-news.

Бородай прокомментировал новость о том, что американский сенатор от республиканцев из Оклахомы Нэтан Дам призвал не пускать военных ВСУ на территорию штата для обучения использованию систем ПВО Patriot. Сенатор опасается, что украинские военные могут попасть по Оклахоме.

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По словам депутата Госдумы, обычному американскому обывателю все равно, что происходит на Украине. Им надоело постоянное напоминание об украинцах и украинских военных.

«Америка - это очень, на самом деле, деревенская страна. Обычный гражданин США живет своей тихой жизнью», - отметил Бородай.

Ранее Александр Бородай заявил, что необходимо как можно быстрее победить в спецоперации.

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#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Спецоперация#Украина#США
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