Депутат от Ростовской области Бородай назвал США деревенской страной

Бородай прокомментировал новость о том, что американский сенатор от республиканцев из Оклахомы Нэтан Дам призвал не пускать военных ВСУ на территорию штата для обучения использованию систем ПВО Patriot. Сенатор опасается, что украинские военные могут попасть по Оклахоме.